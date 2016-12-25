Kocaman'a Kafkas darbesi
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan ve yaklaşık 1000 kadar taraftarın stattan takip ettiği mücadelede tek gol 82. dakikada Ömer Bayram'ın asistinde Ricardo Vaz Te'den geldi.
Maçtan 1-0 galip ayrılan Akhisar Belediyespor bu sonucun ardundan puanını 20'ye çıkararak 8. sıraya yükselirken 7. sıradaki Atiker Konyaspor 24 puanda kaldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:54
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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