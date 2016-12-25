 Kayserispor nefes aldı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kayserispor nefes aldı

    Kayserispor nefes aldı

    Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Karabükspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretni sona erdirdi.

    Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçın 15. dakikasında konuk ekipten Dany'nin ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterirken Karabüksporlu futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    Topun başına geçen Deniz Türüç atışı gole çevirince Kayserispor 1-0 öne geçti.

    10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışan ev sahibi ekipte 84. dakikada sahneye çıkan Welliton farkı ikiye çıkaran golü kaydederken mücadele de bu skorla tamamlandı.

    Bu sonuçla birlikte Kayserispor 12 puana ulaşırken Karabükspor 18 puanda kaldı.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:00
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