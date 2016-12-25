Kayserispor nefes aldı
Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Karabükspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretni sona erdirdi.
Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçın 15. dakikasında konuk ekipten Dany'nin ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterirken Karabüksporlu futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Topun başına geçen Deniz Türüç atışı gole çevirince Kayserispor 1-0 öne geçti.
10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışan ev sahibi ekipte 84. dakikada sahneye çıkan Welliton farkı ikiye çıkaran golü kaydederken mücadele de bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 12 puana ulaşırken Karabükspor 18 puanda kaldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:00
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
Kayserispor nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.