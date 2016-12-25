Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.
Vedaya hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- Fenerbahçe'de Skrtel cezalı
Fenerbahçe'de Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki Skrtel, cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertlilerde Skrtel'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel de Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.
- Trabzonspor'da tek eksik
Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Matus Bero, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekipte sarı kart gören Bero, cezalı duruma düştü.
Karadeniz temsilcisinde, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:20
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 2
Yorum
umut bedavaya gitmesine izin veriyoruz? rahatlıkla satılabilecek bir futbolcu! biz kiralıyoruz
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 64
Yorum
murat pozisyonun başında bruma ya dirsek atan oyuncudan hiç bahsetmeyeceksin, maç boyunca sneijderi tekmeleyen oyuncaları görmemezlikten gelmesine tek kelime etmeyeceksin. gs lehine yaptığı tek hataya göre hakemi eleştireceksin yok öyle ermancık.. lig tv den kovulduktan sonra ayarın kaçtı. kimseye adaletli iş yapıyorum deme ermancık..
- Yeni Atiba Benfica’dan
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK OBİ MİKEL'İDE HİÇ UNUTMAYALIM...!!!
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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