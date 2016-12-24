Şahin Adana’da
Fatih Terim’in, Milli Takım’da yardımcılığını yapan Levent Şahin, Adanaspor’un yeni teknik direktörü oldu. Şahin, milli takımdaki görevine de devam edecek.
FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
Güney ekibinin yöneticileri, "Hem Levent hoca ile görüştük hem de Fatih hocamızdan izin istedik. Önce Fatih hocamız yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Levent Şahin hoca ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik. Bunun üzerine Fatih hocamız, Levent hocanın A Milli Takımda yardımcılık görevine devam etmesi koşulu ile Adanaspor'da çalışmasına onay verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
BUGÜN TRiBÜNDE
Adanaspor yönetiminin anlaştığı teknik direktör Levent Şahin bugün oynanacak Adana- Başakşehir maçını tribünden takip edecek. Şahin'in yönetime transfer raporu sunacağı ve 4 oyuncu istediği öğrenildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
Şahin Adana’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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