 Robinho gelmiyor! – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    gelmiyor!

    Robinho gelmiyor!
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Brezilyalı yıldız futbolcu 'nun transferiyle ilgilenmediklerini belirterek, "Bu transferi basından duydum" dedi. Deneyimli teknik adam, "Robinho gelmiyor. Yok öyle bir şey. Ancak devre arasında 5 transfer yapacağız" diye konuştu. Çalımbay, Antalyaspor'a transferinin sürpriz olduğunu açıklayarak, "Geldiğim için mutluyum. Burası harika bir kulüp" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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