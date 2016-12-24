 Oğuzhan, Quaresma'yı çıldırttı! – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Oğuzhan, 'yı çıldırttı!

    Oğuzhan, Quaresma'yı çıldırttı!

    Kasımpaşa maçından sonra tartışan ile , Süper Lig'in 16. haftasındaki Gaziantepspor maçında da karşı karşıya geldi. Kazanılan penaltıyı ısrarla kullanmak isteyen Oğuzhan'a Quaresma karşı çıktı. Uyarıları dinlemeyen Oğuzhan penaltıyı kaçırdı.

    Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da 1-0 yendiği maçta ilginç anlar yaşandı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Vincent Aboubakar'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi.

    Siyah-beyazlılar Vodafone Arena'daki 14. maçında 10. penaltısını kazanırken, Oğuzhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topun ağlara gitmesine izin vermedi.

    QUARESMA UYARDI, OĞUZHAN DİNLEMEDİ
    Oğuzhan'ın kullandığı penaltı öncesinde Ricardo , Oğuzhan'ın topun başına geçmesine kızdı. Takımın penaltıcısının Cenk Tosun olduğunu belirten Portekizli yıldız penaltıyı Cenk'in atmasını isterken Oğuzhan Özakup'un topun başına geçmesine bir hayli sinirlendi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı..

    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:21
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