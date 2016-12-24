Oğuzhan, Quaresma'yı çıldırttı!
Kasımpaşa maçından sonra tartışan Quaresma ile Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'in 16. haftasındaki Gaziantepspor maçında da karşı karşıya geldi. Kazanılan penaltıyı ısrarla kullanmak isteyen Oğuzhan'a Quaresma karşı çıktı. Uyarıları dinlemeyen Oğuzhan penaltıyı kaçırdı.
Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da 1-0 yendiği maçta ilginç anlar yaşandı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Vincent Aboubakar'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi.
Siyah-beyazlılar Vodafone Arena'daki 14. maçında 10. penaltısını kazanırken, Oğuzhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topun ağlara gitmesine izin vermedi.
QUARESMA UYARDI, OĞUZHAN DİNLEMEDİ
Oğuzhan'ın kullandığı penaltı öncesinde Ricardo Quaresma, Oğuzhan'ın topun başına geçmesine kızdı. Takımın penaltıcısının Cenk Tosun olduğunu belirten Portekizli yıldız penaltıyı Cenk'in atmasını isterken Oğuzhan Özakup'un topun başına geçmesine bir hayli sinirlendi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı..
Siyah-beyazlılar Vodafone Arena'daki 14. maçında 10. penaltısını kazanırken, Oğuzhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topun ağlara gitmesine izin vermedi.
QUARESMA UYARDI, OĞUZHAN DİNLEMEDİ
Oğuzhan'ın kullandığı penaltı öncesinde Ricardo Quaresma, Oğuzhan'ın topun başına geçmesine kızdı. Takımın penaltıcısının Cenk Tosun olduğunu belirten Portekizli yıldız penaltıyı Cenk'in atmasını isterken Oğuzhan Özakup'un topun başına geçmesine bir hayli sinirlendi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı..
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- CR7’den Suriyeli çocuklara destek
Toplam 5
Yorum
1905 tesla ALLAH sana müslüman olmayı nasip eder İnşallah
- Bedavaya Taison
Toplam 19
Yorum
kanarya ya şu bjk liler 10 seneden bir şampiyon oluyorlar 10 sene konuşuyorlar ne kadar şımardılar kendilerine güveniyorlar fb ve gs toparlandığında yine üçüncülüğe oynayacaklar
- Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 8
Yorum
alper bence kesin aldik lense partner olarak alinir cunku sol kanad cok yavas
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