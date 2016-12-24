 Kayserispor moralli – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    moralli

    Kayserispor moralli
    Futbol Şube Sorumlusu , kupada Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacakları Karabükspor maçı öncesi moral depoladıklarını söyledi. Yıldız, "Tüm planlarımızı Karabük'ü yenmek için kurduk" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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