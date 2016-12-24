Konuk ekip futbolcuları sakatlık gerekçesiyle üst üste tedavi talebinde bulundu. Taraftarlar bunun üzerine geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den, oyuncularının ayakta kalmasını istedi. Üzülmez, saha kenarında oyuncularını ayağa kalkmaları yönünde uyarınca Beşiktaşlı taraftarlar, İbrahim Üzülmez lehine tezahürat yaptı. Gaziantepsporlu futbolcuların birkaç pozisyonda yerde kalmaları sonrası taraftarlar, "İbo takımı ayağa kaldır" diye tempo tuttu. Bu tezahürat sonrası İbrahim Üzülmez oyuncularına sinirlenerek, "Ayağa kalkın" uyarısı yaptı.



"YATARAK MAÇ KAZANACAKSAK..."

İbrahim Üzülmez maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Oyuncuların vakit geçirmesinden yana değilim. Böylesine sevdiğim bir taraftarın önünde böyle bir düşüncede de olamam. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım. Beşiktaş'ın Deli İbo'su olarak yere yatıp maç kazanmak istemem, böyle düşüncelere sahip olmam" ifadelerini kullandı.