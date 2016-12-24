"Deli İbo takımı ayağa kaldır"
Siyah-beyazlı taraftarlar maçın ilk yarısında, sık sık yerde kaldıkları gerekçesiyle rakip futbolculara tepki gösterdi. Gaziantepspor forması giyen oyuncuların birkaç pozisyonda üst üste yerde kalmalarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları eski oyuncularına ''İbo takımı ayağa kaldır'' şeklinde tezahürat yaptı.
Konuk ekip futbolcuları sakatlık gerekçesiyle üst üste tedavi talebinde bulundu. Taraftarlar bunun üzerine geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den, oyuncularının ayakta kalmasını istedi. Üzülmez, saha kenarında oyuncularını ayağa kalkmaları yönünde uyarınca Beşiktaşlı taraftarlar, İbrahim Üzülmez lehine tezahürat yaptı. Gaziantepsporlu futbolcuların birkaç pozisyonda yerde kalmaları sonrası taraftarlar, "İbo takımı ayağa kaldır" diye tempo tuttu. Bu tezahürat sonrası İbrahim Üzülmez oyuncularına sinirlenerek, "Ayağa kalkın" uyarısı yaptı.
"YATARAK MAÇ KAZANACAKSAK..."
İbrahim Üzülmez maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Oyuncuların vakit geçirmesinden yana değilim. Böylesine sevdiğim bir taraftarın önünde böyle bir düşüncede de olamam. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım. Beşiktaş'ın Deli İbo'su olarak yere yatıp maç kazanmak istemem, böyle düşüncelere sahip olmam" ifadelerini kullandı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
- Başakşehir Adana'ya takıldı
Toplam 10
Yorum
mustafa daha bi maç yok mu ben mi yanlış biliyorum ne ara lider kapattı
- Kartal 3 puanı tek golle aldı
Toplam 15
Yorum
Ayıp Şu renkliler sanki Bjk maçı penaltı ile kazanmış gibi yazıyorlar.Golü tekrar seyredin bence.
- Başakşehir Adana'ya takıldı
Toplam 10
Yorum
bizde böyle Türkiye'den başka 6 hakemle maçları yöneten ülke var mıydı acaba? 6 hakem uygulamasına neden geçildi problem hakem sayısında değil kafada. Maçları 6 değil 17 hakem yönetse hakem hatası da oluyor kural hatası da. video hakem olsa hata olmayacak mı sanıyorsunuz? minareyi çalan kılıfına uyduruyor. Emenike formasını çıkarıyor izinsiz saha dışına çıkıyor izinsiz sahaya giriyor hakem takdir hakkını kullanıp kart göstermiyor.
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