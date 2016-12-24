 Çalımbay: Tanıyorum – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Çalımbay: Tanıyorum

    Çalımbay: Tanıyorum
    Kasımpaşa maçıyla ligili konuşan Antalyaspor'un hocası , "Onları tanıyorum. Çok iyi bildiğim oyuncuları var. Bizim kurduğumuz takımlar çok disiplinli mücadele eden koşan takım olur. Antalyaspor olarak kazanmak istiyoruz" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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