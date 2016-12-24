Başakşehir Adana'ya takıldı
Lider Başakşehir, Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in filelere giden bir şutu ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın 43. dakikasında Medipol Başakşehir, Joseph Attamah'la bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında ise ev sahibi Adanaspor Magaye Gueye'nin 52. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
ÖNCE GOLÜ VERDİ SONRA İPTAL ETTİ
Maçın 72. dakikasında ise Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ile topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek bu pozisyonda önce golü verdi daha sonra yan hakemle konuştu ve kararını değiştirerek 'ofsayt' gerekçesiyle golü iptal etti.
SON 5 HAFTADA 4. BERABERLİK
Bu pozisyondan sonra mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla lider Başakşehir, son 5 haftada dördüncü beraberliğini almış oldu. Başakşehir geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.
SEZONUN İLK YARISINI LİDER KAPATTI
Başakşehir, Adanaspor'la 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatarak puanını 35'e yükseltti ve averajla sezonun ilk yarısını bir maçı eksik Beşiktaş'ın önünde tamamlamayı garantiledi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:15
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Toplam 4
Yorum
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ibrahim cenevrede yasiyorum pek cok sefer konate izledim, cok yetenekli iyi bir golcu, alinirsa cok is yapar ve cok yuksek bedellede satilir.
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Toplam 18
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TAYFUN TÜRK Bu kasimpasa dan gönderilen FUTBOLCU degilmiydi ? Arablara sonra kulüpsüz kalmisti hani ? Kasimpasa NÎN gönderdigi FUTBOLCU BJK DE YANI ? Interesant
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