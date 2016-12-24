Ahmetler bize lazım
G.Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz'u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirterek, "Ahmetlerimiz bize lazım." dedi. Cavcav şöyle konuştu: "İrfan Can Kahveci ise alt yapımızın gururu olan bir oyuncu. İrfan için Başakşehir ile prensipte anlaştık. Devre arasında biz de takıma takviye yapabiliriz. Kaliteli bir takımız."
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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