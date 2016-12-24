 Ahmetler bize lazım – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Ahmetler bize lazım

    Ahmetler bize lazım
    G.Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz'u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirterek, "Ahmetlerimiz bize lazım." dedi. Cavcav şöyle konuştu: "İrfan Can Kahveci ise alt yapımızın gururu olan bir oyuncu. İrfan için Başakşehir ile prensipte anlaştık. Devre arasında biz de takıma takviye yapabiliriz. Kaliteli bir takımız."
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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