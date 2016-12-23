İşte Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Aralık Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık