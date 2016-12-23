Beşiktaş ile G.Antepspor 61. randevuda
Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.
- Gaziantepspor 7 maçtır kazanamıyor
Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.
- En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.
Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.
Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.
- İstanbul'daki maçlar
İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Gaziantepspor'a yalnızca 2 kez boyun eğdi.
Beşiktaş, İstanbul'daki 27 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.
- Kocaeli, Antalya ve Ankara'daki maçlar
Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı.
İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken maç, İnönü Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı.
2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'daki Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti.
Vodafone Arena'nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.
- Son 10 maç
Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında yapılan son 10 lig maçının sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
-------------- ------------------------------- -------
2011-2012 Gaziantepspor-Beşiktaş 0 - 0
Beşiktaş-Gaziantepspor 3 - 2
2012-2013 Gaziantepspor-Beşiktaş 3 - 2
Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1
2013-2014 Beşiktaş-Gaziantepspor 2 - 0
Gaziantepspor - Beşiktaş 1 - 2
2014-2015 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1
Beşiktaş - Gaziantepspor 1 - 1 (Ankara'da oynandı)
2015-2016 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 4
Beşiktaş - Gaziantepspor 4 - 0
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:52
- Ömer Şişmanoğlu gitmiyor
Toplam 4
Yorum
serkan son vuruşu iyi bir golcü alınmazsa (marıo gomez gibi)şampiyonluk ve avrupa çok zor bu sene
- Yeter artık; düşün yakamızdan!
Toplam 3
Yorum
agresif Terimin çocukları bombalamış.Geçen seneki takımın aynısı.Transferlerden faydalanamıyoruz.Melo,Buraksız takım.Terim olsa daha kötüydük.
- Fenerbahçe derbisi 10 TL
Toplam 2
Yorum
10_UR Fener e gol atamazlarsa topçu olmayacaklar mı? ronaldo barçaya gol atamazsa ronaldoyu mu tartışacağız? bu neyin kafası biraz akıllı yorum yapalım bu gençler bizim ve gayretleri ile yetenekleri ile takdiri hakediyorlar...destekleyelim
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