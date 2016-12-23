Ali Palabıyık'a zor görev
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık ilk kez iki takım arasında oynanacak olan bir karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan’ın yapacak.
Palabıyık'ın yönettiği 10 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda Trabzonsporlu futbolculara 32 sarı kart ve 3 de kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği 11 maçta 5 galibiyet ve 3'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli futbolcular 31 sarı kart ve 5 'de kırmızı kart gördü.
Tansiyon düşmüyor
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık'ı zorlu bir görev bekliyor. 42 yılı bulan Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde tansiyon hiçbir zaman düşmüyor. İki takım arasında son 2 yıl içinde oynanan iki maç ise tamamlanamadı. 10 Mart 2014'de ve 24 Nisan 2016'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların bitiş düdüğünün çalınamadığı düşünüldüğünde iki takım arasında oynanacak olan bir maçta ilk kez düdük çalacak olan Ali Palabıyık'ı zor bir akşam bekliyor olacak.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:12
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
Toplam 1
Yorum
1905 O zammı yapın Yasinede yapın, beş milyonluk adamdan daha çok omuz verdiler.
- Yeter artık; düşün yakamızdan!
Toplam 4
Yorum
koca cimbomlu hani snejder ilk kez taktik idmanlara baslamistiniz bu adamla ne oldu ise yaramadimi...bu adam taktik biliyormu tartisilir ben oyun icinde daha hic gormedimde anca yasinle brumanin yerini degistiriyor baska bildigi yok. arkadas paftan adam al koy onlari egit bari oda yok...ereni niye oynatiyorsun gonder pafa orda bile oynayamaz ya...takimda disiplin sifir al birini vur digerine ...basta adam olmazsa olacagi bu...
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 6
Yorum
yorum saçma sapan yorumlar....fenerliler ters manyel yapıyorlar...diyet borcu ödeyecek falan diyerek fenere yapılacak kıyakları şimdiden örtmeye çalışıyorlar....
Ali Palabıyık'a zor görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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