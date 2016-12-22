Her şey vatan için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ‘Yıldızlar Karması’ maçı bugün saat 20.00’de Vodafone Arena’da oynanacak. Türkiye Kupası sınavı olan takımların dışındaki Süper Lig ekiplerinden yerli-yabancı birçok yıldız bu özel günde sahne alacak. ‘Devlet millet el ele’ sloganı ile harekete geçilirken, tüm dünyaya bir kez daha net bir mesaj yollanacak: Türkiye’yi bölemezsiniz...

Son dönemde ülkeyi yasa boğan terör saldırılarının ardından harekete geçen Türk futbolu bugün tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderecek. Türk futbolunun önemli isimleri, 'Yıldızlar Karması' maçında forma giyecek. Gelirinin şehit aileleri ve gazilere bağışlanacağı bu özel karşılaşma Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağı bu anlamlı mücadelede 40 futbolcu ve 14 teknik adam sahaya çıkacak. Yıldızlar geçidi ZİRAAT Türkiye Kupası'nda maçları olan Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği'nden az sayıda isim organizasyona davet edilirken, tüm Süper Lig kulüplerinden yerli-yabancı birçok yıldız forma giyecek. Fenerbahçe'den Mehmet Topal, Souza, Galatasaray'dan Sneijder, Selçuk İnan, Beşiktaş'tan Adriano, Oğuzhan, Fabri, Tolga, Olcay, Antalya'dan Eto'o, Serdar Özkan, Başakşehir'den Emre, Bekir, Yalçın, Volkan Babacan, Osmanlıspor'dan Szukala, Trabzon'dan Mehmet, Onur Kıvrak gibi oyuncular şehit aileleri ve gaziler için bir araya gelecek.



İŞTE YILDIZLAR KARMASI

Bekir Yılmaz, Viera (Adanaspor), Soner Aydoğdu, Nguemo (Akhisar), Gökay İravul, Ba (Alanya), Serdar Özkan, Eto'o (Antalya), Volkan Babacan, Yalçın, Emre Belözoğlu, Rotman, Muhammed (Başakşehir), Tolga Zengin, Oğuzhan, Olcay, Adriano, Fabri (Beşiktaş), Harun (Bursa), Mehmet Akyüz, Kweuke (Rize), Mehmet Topal, Souza (F.Bahçe), Selçuk İnan, Sneijder (G.Saray), Elyasa, Mota (G.Antep), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Mahmut Akan, Poko (Karabük), Turgut Doğan, Shala (Kasımpaşa), Ömer Ali, Vukovic (Konya), Erdal Kılıçarslan, Szukala (Osmanlı), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzon), Burak Yılmaz.



TEKNİK DİREKTÖRLER

Fatih Terim, Tolunay Kafkas, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Hikmet Karaman, Riekerink, İbrahim Üzülmez, Ümit Özat, Igor Tudor, Hari Vukas, Kemal Özdeş, Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay.



GELİR 14 MİLYON TL

Şehit aileleri ve gaziler için oynanacak 'Yıldızlar Karması' maçına ilgi büyük... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün yaptığı açıklama ile bu önemli karşılaşmanın biletlerinin tükendiğini belirtti. Sponsorların desteğiyle 14 milyon TL elde edilirken, bu rakamın artmasının beklendiği de öğrenildi.



TFF'DEN EMNİYETE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören dün İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Beşiktaş'ta yapılan hain terör saldırısında şehit düşen polisler için başsağlığı dileğinde bulunan Demirören'e TFF Başkan vekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli, Nihat Özdemir, Ali Dürüst ve genel sekreter Kadir Kardaş eşlik etti.