Çalımbay: Çok memnunum
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay berabere kaldıkları Başakşehir'in çok iyi bir takım olduğunu ve bir puana sevirdiğini söyledi. Çalımbay, "Sahada denk bir mücadele ve iyi bir lig maçı oldu. Ligin liderinden sahasında puan aldık. Ben takımımdan çok memnunum, daha da iyi olacağız" dedi.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:19
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