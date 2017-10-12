Futbol bilgini ölçmeye ne dersin?
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
Toplam 3
Yorum
Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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