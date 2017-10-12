 Ballon d'Or adaylarını ne kadar tanıyorsunuz? | TEST – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ballon d'Or adaylarını ne kadar tanıyorsunuz? | TEST

    Ballon d'Or adaylarını ne kadar tanıyorsunuz? | TEST
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ballon d'Or adaylarını ne kadar tanıyorsunuz? | TEST haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.