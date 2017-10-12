Ballon d'Or adaylarını ne kadar tanıyorsunuz? | TEST
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Eljif’e dev talip
Toplam 7
Yorum
Muhammet1907 SATANIN ALLAH BELASINI VERSİN TRANSFER DÖNEMİNDEKİ TEK AKILLI TRANSFER BUYDU
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı zor alırız. Porto 50 milyon eoru sertbest kalma bedeli ile 2021 e kadar imza attırmısş
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Ebrar çok yetenekli
Toplam 2
Yorum
mlh26 Eskişehir li Trabzonsporlu olarak katılıyorum adanalı arkadaşım
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