Ballon d'Or adaylarını ne kadar tanıyorsunuz?
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 2
Yorum
galatasaray istemiyoruz gitsin patlamayı fenerde yapsın
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HAREKAT BAŞLADI
Toplam 15
Yorum
sevgili başkan lütfen ne olur bizi bırakma bir 20 yıl daha başımızda başkan olarak kal,sensiz bizler ne yaparız.
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Sakın Bize geri dönme Arda kısa ve net seni İSTEMİYORUZ
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