RONALDO, BALLON D’OR ÖDÜLÜNÜ SATTI!

Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü bağışladı, yıldız oyuncunun ödülü Make-A-Wish (Bir Dilek Tut) adlı yardım organizasyonun düzenlediği gecede açık artırmayla €600,000 karşılığında satıldı.

Ödülü Israil'in en zengin iş adamlarından biri olan Idan Ofer satın alırken geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katılarak Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulundu.

Make-A-Wish'in bu parayı ölümcül hastalıklarla boğuşan çocuklara yardım için kullanacak.



