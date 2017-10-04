 RONALDO, BALLON D’OR ÖDÜLÜNÜ SATTI! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    RONALDO, BALLON D’OR ÖDÜLÜNÜ SATTI!

    RONALDO, BALLON D’OR ÖDÜLÜNÜ SATTI!

    Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo futboldaki kalitesinin yanı sıra insanlık kalitesini de kanıtlamaya devam ediyor...

    Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü bağışladı, yıldız oyuncunun ödülü Make-A-Wish (Bir Dilek Tut) adlı yardım organizasyonun düzenlediği gecede açık artırmayla €600,000 karşılığında satıldı.

    Ödülü Israil'in en zengin iş adamlarından biri olan Idan Ofer satın alırken geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katılarak Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulundu.

    Make-A-Wish'in bu parayı ölümcül hastalıklarla boğuşan çocuklara yardım için kullanacak.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
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