RONALDO, BALLON D’OR ÖDÜLÜNÜ SATTI!
Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo futboldaki kalitesinin yanı sıra insanlık kalitesini de kanıtlamaya devam ediyor...
Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü bağışladı, yıldız oyuncunun ödülü Make-A-Wish (Bir Dilek Tut) adlı yardım organizasyonun düzenlediği gecede açık artırmayla €600,000 karşılığında satıldı.
Ödülü Israil'in en zengin iş adamlarından biri olan Idan Ofer satın alırken geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katılarak Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulundu.
Make-A-Wish'in bu parayı ölümcül hastalıklarla boğuşan çocuklara yardım için kullanacak.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 4
Yorum
Geçti Borun Pazarı son dakika penaltıları olmadığı müddetçe maç kazanamayız...
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"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"
Toplam 12
Yorum
HAYDEEE İYİ SEÇİM OLUR AMA BU FUTBOLCU PREMİER LİGTE KALIR TÜRKİYE İÇİN 30 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI GEREKİYOR
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NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 16
Yorum
kara beyaz TÜRKİYE milli takımının forvetinden forma almak kolay değil ama yakında çok yakında Negredo kendini gösterecektir..
RONALDO, BALLON D’OR ÖDÜLÜNÜ SATTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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