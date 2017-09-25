Arda Turan'dan ayrılık açıklaması
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:58
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"AYIP OLUR!"
Toplam 1
Yorum
Kartal Olgun insanmış helal olsun.
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Yazıcı golü unuttu
Toplam 4
Yorum
egitimci yıldız olmak zaman ister 5 -10 maçta olunmaz .bu sekilde ekstra pas ve gol atacagim dersen hep beklenen yildiz adayi olarak emekli olursun
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 2
Yorum
sequ Katılıyorum. birini çıkaracaksa guiliano'yu çıkarsa daha iyiydi.
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