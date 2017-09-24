ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:37
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"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"
Toplam 1
Yorum
İstifa et Bütün bursa rezil oldu.
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 46
Yorum
SPOR AHLAKI fenerlilere tabiki spor ahlakından haberi olanları kastediyorum. şunu sormak istiyorum mutlumusunuz . takımınız hiç bir şey oynamadan maç al
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"BEŞİKTAŞ NE DORTMUND NE DE BAYERN"
Toplam 11
Yorum
Maça Gidenler Sahayı bi inletsinler de dortmund taraftarı ile üç büyüklerin taraftarlarının kapıştığını yeri geldi mi daha iyi olduğunu görsünler :)
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