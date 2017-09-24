 ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'DAN AÇIKLAMA

    ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA
    , Instagram hesabından ''la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim...' paylaşımını yaptı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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