Pastırma ve bezelye görmüştük ama...
Bedale AFC, yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası formasını değiştirdi, ortaya bu ilginç çalışma çıktı...
İngiltere'nin Yorkshire bölgesi amatör kulüplerden Bedale AFC, bir sosis firmasıyla yaptığı anlaşma gereği sosis desenli formayla ligde mücadele edecek.
Forma tanıtımı sonrası açıklama yapan kulüp başkanı Martyn Coombs "Biz amatör bir kulübüz ve yerel firmaların desteği ile ayakta duruyoruz. Daha önce dondurma, balık ve patates firmalarıyla anlaşma yapmıştık. Son yaptığımız anlaşma gereği formamızı değiştirdik. Başta biraz kararsız kaldık ancak neyse ki olumlu tepkiler aldık" sözleriyle memnuniyetini dile getirse de bazı taraftarlar yeni tasarımdan hiç memnun değil.
Bedale AFC'nin bu forması sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Daha önce İspanya'da CD Guijuelo Kulübü pastırma, aynı ülkeden La Hoya Lorca da bezelye baskılı formalarla mücadele etmişti.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:20
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 22
Yorum
İsmail YOLCU Bize gelenlerin hepsi sonradan bomba çıkıyor! zaten. Bize bomba değil futbolcu lazım.
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 7
Yorum
İsmail YOLCU Artık sıktı. Göndersinler hep kendi Milli Takımında oynasın.
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Beşiktaş'ta kadro değişiyor
Toplam 4
Yorum
eraycan tolgay talisca ve ozinin durumuna göre değişimli oynamalı
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