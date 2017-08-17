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neyse Abi neyapcan 30 nu geçmiş oyuncuyu
MAGANDA ADIM ATABİLECEK Mİ ACABA
PAŞA PAŞA fb adama plakayı tersten yazdırır
İşte dünyanın en iyileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.