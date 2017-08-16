İşte dünyanın en iyileri
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Trabzonspor'dan Gomez'e teklif
Toplam 3
Yorum
austin tam kasap tkm olmuş kimsede bişey demiyo ceza nerde o oyunculara ayak kıracaksın ayağa basacaksın hakem görmedi unutalım yazık.
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Trabzonspor'dan Gomez'e teklif
Toplam 3
Yorum
austin trbzonun 2 gaddar diyeyimde burada ayıp olmasın kesinlikle 2-3 maç cezaverilmeli biri ayak kırıyo öteki teşebbüs ediyo sonradamı izlemediniz
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Trabzonspor'dan Gomez'e teklif
Toplam 3
Yorum
12FB Fenerbahçe Van Der Wiel'i almak istiyormuş diyelim, Trabzon da atlayacak belli. :)
İşte dünyanın en iyileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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