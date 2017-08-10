Barcelona'nın eski yıldızına yaptırım
ABD yönetimi, Meksikalı uyuşturucu kralı Raul Flores Hernandez ve "Flores Uyuşturucu ve Kaçakçılık Çetesi" ile ilişkisi olan 21 şahıs ve 43 kurum hakkında yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde, Meksika Milli Futbol Takımı Kaptanı Rafael Marquez Alvarez de bulunuyor.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Meksikalı Raul Flores Hernandez ve kontrol ettiği "Flores Uyuşturucu ve Kaçakçılık Çetesi"ne yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Yaptırım kararının, Amerikalı ve Meksikalı güvenlik güçlerinin eylemleriyle bağlantılı olarak alındığı ve Meksika Adalet Bakanlığı tarafından da uygulanacağı kaydedilen açıklamada, Meksikalı 21 kişi ve 43 kurumun "Flores Uyuşturucu ve Kaçakçılık Çetesi"ne verdikleri destek gerekçesiyle listeye eklendiği ifade edildi.
Yaptırım uygulanacaklar arasında Meksika'nın ünlü futbolcularından Rafael Marquez Alvarez'in bulunması dikkati çekti. Meksika Milli Futbol Takımının da kaptanlığını yapan Marquez'in menajeri, yaptırım kararı hakkındaki sorulara yanıt vermedi.
Marquez'in yanı sıra Meksikalı şarkıcı Julio Cesar Alvarez Montelongo'nun da Flores adına çalıştığı kaydedilen açıklamada, listeye alınan diğer kişilerin önemli bir kısmının Flores ailesinden olduğu bildirildi.
Yaptırım uygulanacak 43 kurumun, restoran, bar, spor, sağlık, eğlence ve turizm işletmesi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden oluştuğu ifade edilen açıklamada, Meksikalı spor klübü Club Deportivo Morumbi'nin de ABD'nin kara listesine eklendiği vurgulandı.
ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin, ülkedeki tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ilişki kurması da yasaklanıyor.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:00
-
Cenk’ten büyük hata
Toplam 6
Yorum
Gerçekler Tam anlamıyla SEFİLCE yazık bunca yıl 2 büyük kulüp buna para ödedi,bu kadarmı anlıyorsunuz kaleci olmayan kaleciden
-
Yılmaz’a büyük jest
Toplam 1
Yorum
aslan burakta bölücünün teki takımı ikiye böler. nerden getirdi trabzonspor. başka oyuncu bulamadı bi işe yaramaz.
-
66'yı vermeyin
Toplam 6
Yorum
alibeker Arda'yı istemiyoruz.
Barcelona'nın eski yıldızına yaptırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.