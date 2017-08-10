Barcelona'nın eski yıldızına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Meksikalı Raul Flores Hernandez ve kontrol ettiği "Flores Uyuşturucu ve Kaçakçılık Çetesi"ne yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım kararının, Amerikalı ve Meksikalı güvenlik güçlerinin eylemleriyle bağlantılı olarak alındığı ve Meksika Adalet Bakanlığı tarafından da uygulanacağı kaydedilen açıklamada, Meksikalı 21 kişi ve 43 kurumun "Flores Uyuşturucu ve Kaçakçılık Çetesi"ne verdikleri destek gerekçesiyle listeye eklendiği ifade edildi.

Yaptırım uygulanacaklar arasında Meksika'nın ünlü futbolcularından Rafael Marquez Alvarez'in bulunması dikkati çekti. Meksika Milli Futbol Takımının da kaptanlığını yapan Marquez'in menajeri, yaptırım kararı hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

Marquez'in yanı sıra Meksikalı şarkıcı Julio Cesar Alvarez Montelongo'nun da Flores adına çalıştığı kaydedilen açıklamada, listeye alınan diğer kişilerin önemli bir kısmının Flores ailesinden olduğu bildirildi.

Yaptırım uygulanacak 43 kurumun, restoran, bar, spor, sağlık, eğlence ve turizm işletmesi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden oluştuğu ifade edilen açıklamada, Meksikalı spor klübü Club Deportivo Morumbi'nin de ABD'nin kara listesine eklendiği vurgulandı.

ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin, ülkedeki tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ilişki kurması da yasaklanıyor.