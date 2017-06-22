Tahincioğlu’ndan Basketbol Süper Lig'e tam destek

Hayata geçirdiği nitelikli projelerle gayrimenkul sektöründe fark yaratan Tahincioğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliği ile Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alan Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu. Bu önemli iş birliğinin imza töreninde konuşan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Bu işbirliği ile Tahincioğlu olarak tarihi bir gün yaşıyoruz. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli sportif politikaları olduğunu ve bu anlamda önemli başarılar sağladıklarını biliyoruz. Türkiye de sporun birçok branşında başarılara imza atıyor. Basketbolda da Avrupa'nın zirvesine ulaşan bu başarı göğsümüzü kabartıyor. Biz de bunu desteklemek ve hep birlikte daha da yukarı taşımak amacıyla bugüne kadar, kültür sanat ve eğitim başta olmak üzere pek çok projeye verdiğimiz desteği, Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle spora taşıyoruz. Bugüne kadar en iyi projelerin içinde hayaller arkasında da Tahincioğlu oldu. Bundan sonra da basketbolun hayallerinin arkasında Tahincioğlu olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum " dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise; " Türk basketbolu geldiği noktada devlet desteğinin yanı sıra ciddi oranda özel sektörle işbirliği yapmaktadır. Liglerimiz dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en iyi ligleri arasındadır. Tahincioğlu'na Türk basketbolunun gelişimine yönelik Basketbol Süper Ligi isim sponsoru olarak yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz " şeklinde konuştu.

Gayrimenkul sektörünün lider firmalarından Tahincioğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu üstlendi. Bu önemli işbirliğinin imza töreni, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Tahincioğlu Genel Müdürü Alpaslan Çalım'ın ev sahipliğinde Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin bir yandan müthiş bir gelişim gösterirken, bir yandan da toplumsal ihtiyaçlarının her geçen gün çığ gibi büyüdüğüne dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Bu noktada özel şirketlere de önemli görevler düşüyor ve gerçek ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Biliyoruz ki artık şirketler, sadece verdikleri kaliteli ürün ve hizmetlerle değil, tüketici nezdinde toplumsal anlamda hayata geçirdikleri projelerle de farklılık yaratıyorlar. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli spor politikaları olduğunu ve bu anlamda önemli başarılar sağladıklarını görüyoruz. Ülkemizin uzun vadeli hedefleri çerçevesinde, global arenada da sportif başarılarımıza katkıda bulunmayı sürdürmemiz gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda güçlü markaların spora ve sporcuya verecekleri sponsorluk destekleri de büyük önem taşıyor. Tahincioğlu olarak, biz de toplumun geleceğini ilgilendiren, toplumun bütününe umut ve moral verecek hatta model oluşturacak projeler üzerine odaklanıyoruz" dedi.



Basketbolun hayallerinin arkasında Tahincioğlu imzası olacak

Türkiye'nin, sporun birçok dalında dünyada önemli başarılara imza attığını belirten Özcan Tahincioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Basketbolda Avrupa'nın zirvesine ulaşan bir başarımız var ve göstermiş olduğumuz başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Biz de bu başarıyı desteklemek ve hep birlikte daha da yukarı taşımak amacıyla bugüne kadar, kültür sanat ve eğitim başta olmak üzere pek çok projeye verdiğimiz desteği, Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle spora taşıyor ve Tahincioğlu olarak Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Bugüne kadar en iyi projelerin içinde hayaller arkasında da Tahincioğlu oldu. Bundan sonra da basketbolun hayallerinin arkasında da Tahincioğlu imzası olacak. Bu işbirliğinin her iki taraf için de büyük bir kazanım olduğu inancındayım. İşbirliğimizin basketbol camiası ve şirketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 'nde yer alan tüm kulüplerimize ve oyuncularımıza başarılar diliyorum."



Tahincioğlu desteği basketbola taşıyor

Toplumsal yaşamın gelişimine öncülük yapmak sorumluluğuyla bugüne birçok projeye destek verdiklerini belirten Tahincioğlu Genel Müdürü Alpaslan Çalım ise şu bilgileri verdi: "bugün bu desteği spor alanına taşıyarak ülkemiz ve şirketimiz adına çok önemli bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. İşbirliğinin hayata geçirilmesinde bizlere önemli açılımlar sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere tüm federasyon çalışanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Avrupa'nın en iyi basketbol ligi, artık Tahincioğlu imzası taşıyacak. Bu kıymetli işbirliğinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum"