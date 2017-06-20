 Bir şok da Mourinho'ya – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Bir şok da Mourinho'ya

    Bir şok da Mourinho'ya

    Portekizli teknik adam vergi kaçırma eylemi ile suçlanıyor

    İspanya'da vergi kaçırma ile ilgili başlatılan soruştırmaya Portekizli teknik adam Mourinho'nun da adı karıştı.

    Kariyerini İngiltere'nin Manchester United takımda sürdüren ünlü teknik adam Real Madrid'i çalıştırdığı dönem İspanya'dan yaklaşık 3 milyon Euro vergi kaçırmak ile suçlanılıyor. Hakkında işlem başlatışan Mourinho cephesinden ise henüz bir açıklama yok.

    Öte yandan bir başka Portekizli olan ve İspanya'dan vergi kaçırmak ile suçlanan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo 31 Temmuzda ifade vermesi için mahkeme tarafından çağrıldığı belirtildi.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:17
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