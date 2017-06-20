Aubameyang'dan Türkiye'ye selam
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang Türkiye'ye merhaba dedi.
Büyük bir kebap ve döner hayranı olan yıldız futbolcu, bir gün mutlaka Türkiye'ye gelmek istediğini ve Türk yemeklerinden yemek istediğini söyledi.
Merhaba Türkiye ????!!! ( hello Türkiye) ... He is a amazing person... He has a big heart and a wonderfull family. I hope, one day he comes Türkiye and play football. = ) We loves you fast man = ))) AUBAMEYANG #17 @aubameyang97 #aubameyang #family #fathersday #birthday #dortmund #borissiadortmund #championsleague #türkiye #turkey #gabon #la #losangeles #california #californiadreamin
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:44
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Yanal'ın heyecanlandıran planı
Toplam 7
Yorum
ged 61 bizi heyecanlandıracak tek şey ersun yanal ın gönderilip yerine çok iyi bir hoca gelmesi olur yoksa sonuç şimdiden belli...
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Kocaman bırakırsa gidiyor
Toplam 8
Yorum
amatör yönetimler yine başa bele türk futbolu için doğru düzgün takıma bir faydası olmayan adama bu senede şans verirseler toplamda 20 - 25 milliyon euro ya baybay diyecek fb için kayıp
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Sosa hayalleri suya düştü
Toplam 5
Yorum
rrrrrrrrrrrrrrrrryyyy analiz rumuzla yazan zat eto'o hakkında hiç bilgisi yok yalnız kıskançlıktan ne yapacağını bilmiyor
Aubameyang'dan Türkiye'ye selam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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