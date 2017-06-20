Aubameyang'dan Türkiye'ye selam

Yıldız oyuncu Pierre Emerick Aubameyang, çektiği video ile Türkiye'ye selam gönderdi. Amerika'da ailesiyle birlikte tatil yapan Bundesliga'nın ve Borussia Dortmund'un yıldız forveti Pierre - Emerick Aubameyang, arkadaşı özel şef Aybars Atik'le çektiği kısa videoda Türkiye'ye merhaba dedi.Büyük bir kebap ve döner hayranı olan yıldız futbolcu, bir gün mutlaka Türkiye'ye gelmek istediğini ve Türk yemeklerinden yemek istediğini söyledi.