Aubameyang'dan Türkiye'ye selam
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang Türkiye'ye merhaba dedi.
Büyük bir kebap ve döner hayranı olan yıldız futbolcu, bir gün mutlaka Türkiye'ye gelmek istediğini ve Türk yemeklerinden yemek istediğini söyledi.
Merhaba Türkiye ????!!! ( hello Türkiye) ... He is a amazing person... He has a big heart and a wonderfull family. I hope, one day he comes Türkiye and play football. = ) We loves you fast man = ))) AUBAMEYANG #17 @aubameyang97 #aubameyang #family #fathersday #birthday #dortmund #borissiadortmund #championsleague #türkiye #turkey #gabon #la #losangeles #california #californiadreamin
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:01
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Marcelo çıkmazı!
Toplam 14
Yorum
seda oynama aliskanligi otomatiklesmek önemli,terimede aynisini tavsiye etmistim,bence kalmali,bu yil cl de ilerlemek sart
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Gomis, transferi açıkladı
Toplam 3
Yorum
GS'Lİ analiz la sen fb mi sandın bizi
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Sosa hayalleri suya düştü
Toplam 3
Yorum
analiz antalyada boş hayallerle yaşamaya başladı,sizin çapınız ne sosayı alacaksınız ? etoo yu aldığınızda dünyada isteyen kimse yoktu ve hala yok
Aubameyang'dan Türkiye'ye selam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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