Premier Lig yıldızları Dubai'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Luke Shaw ve Adnan Januzaj ve Stoke'ta forma giyen Bojan Krkic, Dubai'de görüntülendi.

Ramazan için Suudi Arabistan'ın en büyük kenti olan Dubai'de bir araya gelen yıldız oyuncular kandura giyerek birlikte fotoğraf çektirdi.







"Çocuklarla sahur" mesajıyla fotoğraf instagram'da paylaşılırken, Adnan Januzaj da çölde ATV üzerinde çektirdiği fotoğrafı sevenleriyle paylaştı.



