Premier Lig yıldızları Dubai'de
Luke Shaw, Adnan Januzaj ve Bojan Krkic, Ramazan için dün Dubai'ye gitti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Luke Shaw ve Adnan Januzaj ve Stoke'ta forma giyen Bojan Krkic, Dubai'de görüntülendi.
Ramazan için Suudi Arabistan'ın en büyük kenti olan Dubai'de bir araya gelen yıldız oyuncular kandura giyerek birlikte fotoğraf çektirdi.
"Çocuklarla sahur" mesajıyla fotoğraf instagram'da paylaşılırken, Adnan Januzaj da çölde ATV üzerinde çektirdiği fotoğrafı sevenleriyle paylaştı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:03
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Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
... haciz koyduranların isimleri yokmu yazsanıza
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
Eeeeee saydin mi 19u ? bence 71 dir O :)) hatta video hakem olsa BJK eksi 5 puan'da bitiridi ligi ... komikler :))) çok mu aciyor ?
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
BJK'li Rezil futbol ve yönetiminizle siz hakediyordunuz ya sampiyonlugu... çok aldiniz öyle sampiyonluklar alistiniz tabi. Artik BJK VAR! akilli ol
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