Cavaliers kısa kesti

NBA play-off'ları ilk turuna 4 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Indiana Pacers karşılaşmasını 106-102 kazandı ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Cavaliers'a galibiyeti 33 sayı, 10 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan LeBron James ve 28 sayı kaydeden Kyrie Irving getirdi.

Pacers'ta Lance Stephenson'ın 22 sayı, 6 ribaunt, Myles Turner'ın 20 sayı, 9 ribaunt, Jeff Teague'in 15 sayı, 10 asist ve Thaddeus Young'ın 13 sayı, 10 ribauntluk gayreti galibiyete yetmedi.

- Westbrook "triple double"a, Rockets galibiyete yürüdü

Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki ilk tur serisi 4. maçından, misafir takım Rockets 113-109 galip ayrıldı.

Evindeki 5. karşılaşma öncesi seride 3-1 öne geçen Rockets'ta yedek oyuncular öne çıktı. Nene Hilario 28 sayı, 10 ribaunt, Eric Gordon 18 sayı, 8 ribaunt ve Lou Williams 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. James Harden ise 16 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt üretti.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un 35 sayı, 14 ribaunt ve 14 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Westbrook böylece Wilt Chamberlain'den sonra NBA play-off'larında üst üste 3 "triple double" yapan ikinci isim oldu.

- Celtics ve Jazz, serilerini 2-2'ye getirdi

Boston Celtics, Chicago Bulls'u deplasmanda 104-95 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü seriyi eşitledi ve ev sahibi avantajını geri aldı.

33 sayı ve 7 asistle oynayan Celticsli Isaiah Thomas, play-off kariyerindeki en yüksek skorlu deplasman maçını çıkardı. Celtics'te Al Horford 15 sayı, 12 ribaunt ve Gerald Green 18 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Utah Jazz da evinde oynadığı Los Angeles Clippers mücadelesini 105-98 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Jazz'ı galibiyete, 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Joe Johnson, 15 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Rudy Gobert ve maçı 17 sayı, 6 ribauntla tamamlayan Derrick Favors taşıdı.

NBA play-off'ları ilk turu, 3 maçla devam edecek.