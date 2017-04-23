Hakan Çalhanoğlu imzayı attı
Bayer Leverkusen ve milli takımın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu evlendi.
Edinilen bilgiye göre, Bayburtlu oyuncu 21 Mayıs'ta davullu zurnalı bir düğün yapacak. Memleketinin örf ve adetlerini Almanya'da yakın dostları ile uygulayacak olan Hakan Çalhanoğlu'nun düğününe Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler ile o tarihte maçı olmayan Türk ve Alman futbolcu arkadaşları da katılacak.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:21
- Futbol eşkıyaları!
Toplam 7
Yorum
buda mı faili mechul asıl fitili ateşleyen küfür eden kim yakalanmadı mı,,,,2 yıl önceki kurşunlanma olayına döner.............
- Futbol eşkıyaları!
Toplam 7
Yorum
sandor Maalesef toplumumuz çıldırdı.inanmazsınız,kahvelerde oh olmuş diyen o kadar çok insan var ki. Futbola provokasyon 3 Temmuzda gerçekleşti
- Bir dünya klasiği!
Toplam 15
Yorum
serdar akay dünya derbisi :))) evet aslında doğru hayal dünyasında :))) dünyayı bırakın avrupanın bile umrunda değil bu gs fb maçları.
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