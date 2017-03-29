Ronaldo'nun adı havalimanına verildi

Adı Madeira Cristiano Ronaldo olarak değiştirilen uluslararası havalimanındaki törene yıldız futbolcu, annesi, oğlu ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile katıldı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Başbakan Antonio Costa, Madeira Özerk Yönetim Başkanı Miguel Albuquerque ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes'in de yer aldığı törende açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Havalimanına isminin verilmesine Portekiz'deki bazı siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına ilişkin de konuşan Ronaldo, "İsmimin havalimanına verilmesini, şu anda burada bulunan bazıları da dahil doğru bulmayan insanların olduğunu biliyorum ama özgürüz ve demokrasi içinde yaşıyoruz. Herkesin kendi görüşü var. Ben hiç kimseden adımın buraya verilmesini istemedim. Riyakar biri değilim. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz'e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün." ifadelerini kullandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa da yaptığı konuşmada, Ronaldo'dan övgüyle bahsederek, "Ronaldo, dünyada yabancıların ve milyonlarca Portekizlinin hayranlığını kazanmış biri. Bireysel bakımdan dünyanın en iyi futbolcusu, takım anlamında da Portekiz'in kaptanı olarak bir mükemmellik örneği. Bu durum, bizi gururlandırmaktadır." şeklinde konuştu.

De Sousa, 32 yaşındaki birinin isminin havalimanına verilmesinin "riskli ama aynı zamanda cesur bir seçim" olduğunu vurgulayarak, "Bu büyük sporcu ve insan, köklerine her zaman bağlı yaşayacaktır. Madeira ve Portekiz'in ona güveni tamdır. Her zaman örnek bir kişilik olacaktır. Bu tören, bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacak sıra dışı bir insan için yapılmış alışılmışın dışında bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ronaldo, havalimanının girişine konulan büstünün açılışını da Portekiz Cumhurbaşkanı ile yaptı. Törenin ardından yıldız futbolcu ile üst düzey davetliler, burada açılan ve Portekizli futbolcunun karikatürlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Tören sırasında duygulanan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da basın mensuplarına, "Benim ve tüm aile için büyük bir gurur." açıklamasını yaptı.

Madeira adasındaki Funchal bölgesinde doğan Ronaldo, tek gelir kaynağı turizm olan bölgeye destek vermek için birçok girişimde bulundu. Adada 5 yıldızlı bir oteli ve bireysel başarılarının sergilendiği bir de müzesi bulunan Portekizli oyuncu, 2016'da Madeira'da çıkan büyük yangın sonrasında bölgeye ekonomik yardımda da bulunmuştu.