Ronaldo, Portekiz'i ikiye böldü
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adının doğduğu Madeira Adası'ndaki havaalanına verilecek olması ülkesinde tartışmaya yol açtı.
Portekiz medyasında yer alan haberlerde, Planlama ve Altyapı Bakanlığının Madeira Havaalanı'na verilecek Cristiano Ronaldo ismiyle ilgili olarak ulusal sivil hava ulaştırma işletmeciliği ANA'nın görüşünü istediği belirtildi. Konuyla ilgili hazırlanan ANA Başkanı Jose Luis Arnaut imzasının bulunduğu belgede, havaalanındaki isim değişikliğine itiraz eden bir ifade bulunmasa da bakanlığın girişiminin Madeira özerk yönetimi hükümeti tarafından hoş karşılanmadığı ileri sürüldü.
Havaalanının isminin değiştirileceği, geçen haziran ayında Ronaldo'nun adada sahibi olduğu bir otelin açılışı sırasında Albuquerque tarafından açıklanmıştı. Havaalanındaki resmi isim değişikliğinin, 2018 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında 28 Mart'ta adadaki Dos Barreiros Stadı'nda oynanacak Portekiz-İsveç maçından bir gün sonra yapılacağı ve Ronaldo'nun da törene katılacağı belirtiliyor. Portekiz Milli Takımı, bu karşılaşma ile 16 yıl aradan sonra Madeira Adası'nda ilk kez maça çıkmış olacak.
Madeira Adası'nın başkenti Funchal doğumlu Ronaldo, tek geliri turizm olan bölgeye destek vermek için bu zamana kadar farklı yatırımlar yaptı. Kazandığı bireysel başarıları Funchal'da açtığı "Cristiano Ronaldo Müzesi"nde toplayan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu, 2016 yılında Madeira'da çıkan büyük yangın sonrasında bölgeye ekonomik yardım da yapmıştı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:20
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 17
Yorum
Ertan Bir haylide kabarık liste. Maşallah. Güzel seçim yapılmalı ve yeni sezona zımba gibi oyuncularla girilmeli. MÂLUM AVRUPA FİNALİ VAR...
- Fener tam gaz
Toplam 1
Yorum
KADIKÖYÜN BOĞASI FENERBAHÇEM YOLUN AÇIK OLSUN BU YOLUN SONU EURO LİG VE TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU OLSUN...SAYGILARIMLA...
- Eren aslına döndü
Toplam 12
Yorum
bjk eren bjk de olsa gol kralı olurdu Q7 nin nokta ortalarıyla her pozisyon net gol şansı
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