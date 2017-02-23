Melo'nun kaşı fena açıldı!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kaşı açıldı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen şimdi kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren Melo, Corinthians'la oynanan derbide takım arkadaşıyla çarpıştı. 28. dakikada takım arkadaşı Yerry Mina ile çarpışan Melo, bir süre yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 33 yaşındaki futbolcu, kaşına atılan dikişle maça devam etti. Brezilyalı orta saha 58. dakikada ise yerini Thiago Santos'a bıraktı.
Derbiyi Colin Kazım'ın da formasını giydiği ev sahibi Corinthians 1-0 kazanırken, Melo son durumuna ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
Derbiyi Colin Kazım'ın da formasını giydiği ev sahibi Corinthians 1-0 kazanırken, Melo son durumuna ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 15
Yorum
KaRTaL 2012-2013 sezonu 3-3'lük maçta son dakkikalarda burak efendinin herzamanki gibi kendini atmasına penaltı diyen hakem değilmi bu bülent...
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 15
Yorum
can yavuz galatasaraylı futbolcular gerçekten adam gibi oynarsa bjk kim...sadece bizimkiler adam gibi oynasın yeter
- Volkan şoke etti
Toplam 10
Yorum
yılmaz Ozan Tufanı geçen maç oyuna soktun da ne oldu.. kimi kandırıyorsunuz bırakın bu işleri.
Melo'nun kaşı fena açıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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