Böyle kaleci görülmedi
İngiltere FA Cup'ta dün gece oynanan Sutton United - Arsenal karşılaşmasında ev sahibi takımın kalecisi yedek kulübesinde karnını doyurdu.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) amatör küme ekiplerinden Sutton United, dün gece sahasında Arsenal ile karşılaştı. Karşılaşma Arsenal'in 2-0 'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekibin yedek kalecisi 115 kiloluk Wayne Shaw, yedek kulübesinde karnını doyurdu. Maç esnasında yedek kulübesinde yediği yemek ile bir hayli acıktığını gösteren 45 yaşındaki Shaw, ilginç görüntüler ortaya koydu.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ben de anlamadım
Toplam 10
Yorum
Ali Ulvi Aynen Musa sen dahil hepiniz dökülüyorsunuz.
- Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum
Toplam 23
Yorum
Erkannn Beşiktaşın farkı açmasını istemezler derbide bi şekilde eyyamla karışık doğruyacaklar Beşiktaşı görürsünüz.
- Trabzonspor’un Haydar kabusu
Toplam 3
Yorum
Gerçekci Ya arkadaş fener cimbom bjk falan gelin 2 yeyin 4 yeyin TRABZONA gelince canını dişe takıyoo bazı anadolu külüblerii ne hikmetse
Böyle kaleci görülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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