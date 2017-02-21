Böyle kaleci görülmedi
İngiltere FA Cup'ta dün gece oynanan Sutton United - Arsenal karşılaşmasında ev sahibi takımın kalecisi yedek kulübesinde karnını doyurdu.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 10:30
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 15
Yorum
Realist Azizin oğulları Emenike, Weil, V.Şen, A.Potuk, H.Ali, Şener, V.Demirel, De Souza, Aatif. Hangisi F.Bahçeyi bırak ilk 5 oynayan takımda oynar
- Sezon sonunda ‘temizlik’ var!
Toplam 33
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abc volkan demirel, hasan ali, ozan, josef,emenike,roman,topal,wiel. bunlar kalsin basgan.
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 15
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KrAlex Atıf yinede iyi oyuncuydu takımda sırf rekabet olsun diye gereksizleri doldurdular Sow Lens hariçi orta alan tamamen çöp.
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