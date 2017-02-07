Ronaldinho, Türkiye'den ayrıldı
Hadımköy'de spor okulu açmak için İstanbul'a gelen Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho bugün Türkiye'den ayrıldı.
Yanında ağabeyi ve ağabeyinin eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Ronaldinho hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Resmi ve özel güvenlik kuvvetleri tarafından korunan ünlü futbolcu bazı hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Selfie yapmak için uzun uğraşlar verenlerin isteğini geri çevirmeyen Ronaldinhno kendisine gösterilen yoğun ilgiye oldukça şaşırdı. Dış Hatlar Terminalinde 5 özel güvenlik görevlisi tarafından korunan Ronaldinho daha sonra Emirates Havayolları'nın uçağı ile İstanbul'dan Dubai'ye uçtu.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:27
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
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Yorum
ibrahim Sezon başından beri Fenerbahçenin hakemlerden çektiğini hiç bir kulüp çekmedi.
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
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Yorum
Tarafkartal FB taraftarları hadi samimi olalım; RVP hakemin gözü önünde iki defa Ozzi yi ittirdi, Ozi kendini yere atsa ve RVP kırmızı görse ne olurdu?
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
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Yorum
ibrahim Mevcut TFF-MHK-Hakemler olduğu sürece Türk futbolu bir adım ileri gitmeyecektir.
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