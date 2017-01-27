Maradona, Messi’ye sahip çıktı
Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona, kupa kazansa da kazanmasa da Lionel Messi’nin çok büyük bir futbolcu olduğunu söyledi.
Messi'nin Arjantinli olması nedeniyle şükrettiğini belirten Diego Maradona, "Dünya kupası kazanamadığı için Messi'nin bir fenomen olmadığını söyleyenleri anlayışla karşılamayacağım. O kupayı kazansa da kazanmasa da çok büyük bir futbolcu. 56 yaşındayım, Messi gibi birini daha görmedim. Arjantin'in Messi'si ve Papası var. Bir de ben varım" diye konuştu.
Maradona kendisinin dünya kupasını kazanmasında, Burruchaga, Pumpido ve Ruggeri gibi eski takım arkadaşlarının rolünün büyük olduğunu da vurguladı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:54
- Ersan Gülüm'den ilk açıklama
Toplam 6
Yorum
Bjk Adam bir sezonda 25 oynadi cinde iki golu var daha neyapsin birde bedava gelmis siz begenmiyorsunuz ozaman verin parayi daha iyisini alsinla
- Yıldırım efsane
Toplam 2
Yorum
mert doğru dumm bir aziz efsane birde sen efsanesin tencere yuvarlanmış çorba yere dökülmüş :))
- Sneijder’i de götürebilirim!
Toplam 6
Yorum
aslan ciddi rakamlar gelirse satılabilirler yaşları geçiyor ve randımanları düşüyor bu sene sorun yok ama sezon başında iyi rakamlar olursa satılı
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