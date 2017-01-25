Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti
Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine takımın başına getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti.
Gaziantepspor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, NCR International Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. Bir dizi test ve tahlilleri yapılan Uygun'a hastanedeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygun da yoğun ilgiye fotoğraf çekilerek karşılık verdi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP’ye motivasyon
Toplam 1
Yorum
Haydı Sen iyi ol Başkan sana ihtiyacımız var Çok hemde fernandao olmuyor bu İş Haydi toparlan Atık.
- ''Umarım Poldi kalır''
Toplam 8
Yorum
Emir İyi de ligdeki durumumuz şuan kötü değil riekerin tabi ki bir Fatih Terim değil Galatasaraya yalnızca Fatih Terim gerek vura vura adam eder
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 61
Yorum
yardımcı olayım babam 59 yaşında ssk emeklisi onu alın aylık 1600 tl maç başı yok sigorta masrafı yok bende menajerlik ücreti almayacağım
Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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