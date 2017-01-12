Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı

UEFA raporlarına göre Fenerbahçe listede ilk 10 içinde yer aldı.

Dünya futbolunda en çok ziyaret edilen kulüp internet sitesi, aylık 8.6 milyon ziyaretçiyle Manchester United olurken, ikinci sırada 8.5 milyon ile Arsenal, üçüncü sırada ise 7.7 milyon ziyaretçiyle Liverpool yer aldı. İlk üç sırayı İngiliz takımları oluştururken, İspanyol devleri Barcelona 4. ve Real Madrid ise 5. olarak ilk beş sırada yer alabildi.



Listede Türkiye'den sadece Fenerbahçe ilk 10'da yer alırken, Sarı-Lacivertliler Avrupa'nın devlerinin peşinde yer aldı.



Ayda 3.3 milyon ziyaret alan Fenerbahçe'nin resmi web sayfası dünya futbol kulüpleri arasında en fazla ziyaret edilen 6. kulüp oldu.



Galatasaray ise aylık 1.6 milyon ziyaretçiyle listeye 19. sıradan girdi.