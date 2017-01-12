Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Dünyada en çok ziyaret edilen futbol kulüplerinin resmi internet siteleri açıklandı.
Dünya futbolunda en çok ziyaret edilen kulüp internet sitesi, aylık 8.6 milyon ziyaretçiyle Manchester United olurken, ikinci sırada 8.5 milyon ile Arsenal, üçüncü sırada ise 7.7 milyon ziyaretçiyle Liverpool yer aldı. İlk üç sırayı İngiliz takımları oluştururken, İspanyol devleri Barcelona 4. ve Real Madrid ise 5. olarak ilk beş sırada yer alabildi.
Listede Türkiye'den sadece Fenerbahçe ilk 10'da yer alırken, Sarı-Lacivertliler Avrupa'nın devlerinin peşinde yer aldı.
Ayda 3.3 milyon ziyaret alan Fenerbahçe'nin resmi web sayfası dünya futbol kulüpleri arasında en fazla ziyaret edilen 6. kulüp oldu.
Galatasaray ise aylık 1.6 milyon ziyaretçiyle listeye 19. sıradan girdi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:21
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
yok artik yeminle yönetim musleranin sezon sonunda gitmek istemesine sebep. dafansin hepsi kisa. rakip takimlar bizi hava kuvvetleriyle vuracaklar
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
Bedoo ilhan başkan teşekkürler...ahmet çalık türkiyenın en iyi stoperi
- ''Ayrılmayı düşünmüyorum''
Toplam 3
Yorum
MERT Yahu bu Sinan ile Tolga'nın ayakları falan mı kırıldı da ben duymadım? Bu kadar süre nasıl bir sakatlıkları varmış anlamadım gitti.
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