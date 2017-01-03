 Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ve evlendi

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi

    'ın yıldız oyuncusu , oyuncu ile hayatını birleştirdi.

    'ın milli futbolcusu , bir süredir birlikte olduğu oyuncu ile evlendi.



    Roma'da sadece bir nikah ile dünya evine giren çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.

    Caner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Dünyanın en mutlu erkeği benim''

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.