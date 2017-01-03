Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi.
Roma'da sadece bir nikah ile dünya evine giren çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.
Caner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Dünyanın en mutlu erkeği benim''
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 19
Yorum
Djenkov Alınacaksa alınsın kabak tadı verdi artık!Hergün M.Ekici adım adım F.B ye yok Ekici tamam yok Ekici geliyor bıktım aynı haberi okumaktan....
- Yasin depremi
Toplam 12
Yorum
Denizgs Ünal Aysala florya ve Riva yı satma izni vermediler. Vermedilerde ne oldu adam o zaman daha fazla kazanacaktı dolar ve euro daha düşüktü!
- Eleştirilmek hayırlı oldu
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyonluk gelmezse ne deseniz boş , hele ligi ikinci sırada hiç bitirmeyin bıktık artık.
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