 İran'dan Türkiye’ye yasak! – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    İran'dan Türkiye’ye yasak!

    İran'dan Türkiye’ye yasak!

    İran Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, tüm spor federasyonlarının ikinci bir emre kadar Türkiye’ye spor takımlarının gönderilmesinin durdurulması istendiği bildirildi.

    İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye'ye gelmesini yasakladı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterilerek, İran Spor Bakanlığı'nın ikinci bir emre kadar spor takımlarının Türkiye'ye gelmesini yasakladığı bildirildi.

    Aynı zamanda dün yapılan açıklamada da İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının zorunlu olmayan durumlar dışında Türkiye'ye seyahat etmemelerini tavsiye etti.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:40
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