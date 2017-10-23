Aybaba: İyi mücadele ettik ama...
SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, kaybedilen 2 puana rağmen futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. İlk 10 dakikadan sonra iyi oynadıklarını belirten Aybaba, "Böyle maçlar dengeli maçlar. Rakip de iyi bir takım. Yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Çevirseydik avantaj yakalayabilirdik, olmadı. Onlar da kaçırdı. Mücadeleden memnunum" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Aybaba: İyi mücadele ettik ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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