 Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor

    Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor

    Süper Lig'in 9. haftasında yarın iç sahada Bursaspor ile yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Ligdeki son 2 maçında Antalyaspor'u iç sahada 3-1, Kasımpaşa'yı ise deplasmanda 3-2 mağlup eden Sivas temsilcisi, Bursaspor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

    Kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle Bursa temsilcisini mağlup ederek, üst üste 3. galibiyeti alıp üst sıralara yükselme planı yapıyor.

    Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesinde savunma oyuncusu John Boye'nin sakatlığı bulunurken, orta saha oyuncusu Ndinga kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    SİVASSPOR'UN İÇ SAHA PERFORMANSI
    Ligde 9. haftaya 12 puan ve averajla 9. sırada giren bu sezon iç sahada yaptığı 4 maçta 6 puan topladı.

    İç sahada Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Antalyaspor'u 3-1 yenen Sivas ekibi, Kayserispor'a 2-0, Göztepe'ye ise 3-2 mağlup oldu.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:00
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