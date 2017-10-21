Samet Aybaba 9’da sıfır çekti
SİVASSPOR'UN Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın da Bursaspor'a karşı bir türlü şansı tutmuyor. Aybaba, Timsah'a karşı 5 farklı takımın başında çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yaşayamadı. Eskişehirspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bucaspor ve G.Birliği takımlarıyla 9 maçta 7 mağlubiyet aldı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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