Samet Aybaba 9’da sıfır çekti

SİVASSPOR'UN Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın da Bursaspor'a karşı bir türlü şansı tutmuyor. Aybaba, Timsah'a karşı 5 farklı takımın başında çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yaşayamadı. Eskişehirspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bucaspor ve G.Birliği takımlarıyla 9 maçta 7 mağlubiyet aldı.