 Samet Aybaba 9’da sıfır çekti – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Samet Aybaba 9’da sıfır çekti

    Samet Aybaba 9’da sıfır çekti
    SİVASSPOR'UN Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın da Bursaspor'a karşı bir türlü şansı tutmuyor. Aybaba, Timsah'a karşı 5 farklı takımın başında çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yaşayamadı. Eskişehirspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bucaspor ve G.Birliği takımlarıyla 9 maçta 7 mağlubiyet aldı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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