Aybaba 9 maçtır kazanamıyor
Bursaspor’un 9. haftada karşılaşacağı rakibi Sivasspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, yeşil-beyazlı takıma karşı 5 farklı takımın başında çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yaşayamadı.
Bursaspor'a karşı 9 maçta 7 mağlubiyet aldı
Ev sahibi ekip Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlarla yeşil-beyazlı takıma karşı uzun süredir galibiyet elde edemediği gözlendi. 5 farklı takımın başında Bursaspor'a karşı çıktığı 9 maçta da 3 puana uzanamayan Aybaba, yeşil-beyazlı takıma karşı son galibiyetini Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde 2-0'lık skorla almıştı. Kariyeri boyunca toplamda ise 31 kez yeşil-beyazlı takıma rakip olan Aybaba, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çeşitli takımlarla Bursaspor'a karşı çıktığı son 9 resmi maç ve alınan sonuçlar şöyle:
2015-2016 Eskişehirspor 0 - 1 Bursaspor (Süper Lig)
2015-2016 Eskişehirspor 2-3 Bursaspor (Türkiye Kupası)
2015-2016 Bursaspor 4-1 Eskişehirspor (Türkiye Kupası)
2013-2014 Bursaspor 1-1 Antalyaspor (Süper Lig)
2013-2014 Antalyaspor 1-2 Bursaspor (Süper Lig)
2012-2013 Bursaspor 3-0 Beşiktaş (Süper Lig)
2012-2013 Beşiktaş 3-3 Bursaspor (Süper Lig)
2010-2011 Bucaspor 0-2 Bursaspor (Süper Lig)
2008-2009 Gençlerbirliği 1-2 Bursaspor (Süper Lig)
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:18
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
Aybaba 9 maçtır kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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