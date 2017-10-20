 Aybaba 9 maçtır kazanamıyor – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Aybaba 9 maçtır kazanamıyor

    Aybaba 9 maçtır kazanamıyor

    Bursaspor’un 9. haftada karşılaşacağı rakibi ’un teknik direktörü Samet Aybaba, yeşil-beyazlı takıma karşı 5 farklı takımın başında çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yaşayamadı.

    Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, sahadan 3 puan ile ayrılarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Geride kalan haftalarda aldığı 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile topladığı 12 puanla 8. sırada yer alan Timsah, aynı puanla 1 basamak altında yer alan rakibine karşı sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

    Bursaspor'a karşı 9 maçta 7 mağlubiyet aldı
    Ev sahibi ekip Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlarla yeşil-beyazlı takıma karşı uzun süredir galibiyet elde edemediği gözlendi. 5 farklı takımın başında Bursaspor'a karşı çıktığı 9 maçta da 3 puana uzanamayan Aybaba, yeşil-beyazlı takıma karşı son galibiyetini Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde 2-0'lık skorla almıştı. Kariyeri boyunca toplamda ise 31 kez yeşil-beyazlı takıma rakip olan Aybaba, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çeşitli takımlarla Bursaspor'a karşı çıktığı son 9 resmi maç ve alınan sonuçlar şöyle:

    2015-2016 Eskişehirspor 0 - 1 Bursaspor (Süper Lig)
    2015-2016 Eskişehirspor 2-3 Bursaspor (Türkiye Kupası)
    2015-2016 Bursaspor 4-1 Eskişehirspor (Türkiye Kupası)
    2013-2014 Bursaspor 1-1 Antalyaspor (Süper Lig)
    2013-2014 Antalyaspor 1-2 Bursaspor (Süper Lig)
    2012-2013 Bursaspor 3-0 Beşiktaş (Süper Lig)
    2012-2013 Beşiktaş 3-3 Bursaspor (Süper Lig)
    2010-2011 Bucaspor 0-2 Bursaspor (Süper Lig)
    2008-2009 Gençlerbirliği 1-2 Bursaspor (Süper Lig)
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:18
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