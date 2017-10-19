Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde 21 yaş altı takımıyla oynadığı antrenman maçını 6-1 kazandı.
Demir Grup Sivasspor'un antrenman maçındaki gollerini Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Muhammet Demir (2), Zoro Cyriac Gohi Bi ve Ergin Keleş, 21 yaş altı takımının tek golünü ise Muhammed Furkan Işık kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:34
-
Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 33
Yorum
MUSTAFA UZUN SELÇUK KAPYAN OYNASIN.TOLGA SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI
-
Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
karakartal siz hiç biriniz Beşiktaş ile kıyaslanamazsınız zaten
-
Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
NLF Sizinki önemli derbiyse o zaman Vardar-Ostersund maçı ne derbisi olur acaba ikiside avrupanın DEV kulüpleri monaco porto ne ki
Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.